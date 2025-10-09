Более 20 областных участков передали в аренду жителям Подмосковья

Региональное Министерство имущественных отношений с начала года предоставило в аренду через торги 21 земельный участок областной собственности общей площадью свыше 30 га, сообщает пресс-служба ведомства.

«За три квартала текущего года в аренду через торги передан 21 земельный участок областной собственности. Земли расположены в 7 городских и муниципальных округах Московской области. Половина участков имеет сельскохозяйственное назначение, остальные — относятся к разным видам разрешенного использования, которые подразумевают деятельность в области туризма, спорта, организации дорожного сервиса и отдыха и других видов коммерческого использования, а также индивидуальное жилищное строительство. Ежегодные арендные поступления в бюджет Московской области составят более 26 млн рублей», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Арендованные сельхозземли имеют площадь от 2 до 5,5 га и находятся в муниципальном округе Чехов. Арендаторы получили возможность использовать их в течение 10 лет.

Участки коммерческого назначения и земля для ИЖС, которые арендаторы получили в пользование, находятся в Жуковском, Дубне, Раменском, Одинцовском, Клину и Сергиево-Посадском округах.

Организацией торгов в Подмосковье занимается Комитет по конкурентной политике Московской области. Принять участие в земельно-имущественных торгах на право заключения договоров аренды могут как юридические, так и физические лица.

Выбрать и ознакомиться с характеристиками предлагаемых участков земли можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ. Для участия в электронных аукционах потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Актуальный список аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России.

Далее необходимо будет пойти регистрацию на электронной площадке РТС — Тендер. Следующим этапом будет внесение задатка и подготовка комплекта документов, в соответствии с документацией об аукционе. После чего подается заявка на сайте РТС тендер, а потом проходит сам аукцион. Участникам, которые не выиграли, задаток возвращается в течение трех дней. Арендный договор подписывается в электронной форме, а специалисты из Минимущества регистрируют договор аренды в Росреестре самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.