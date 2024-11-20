Более 20 новогодних елок украсят в Кашире до 1 декабря

К установке и украшению новогодних елок приступят МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира на этой неделе. Всего в округе до 1 декабря будет установлено 15 искусственных елей. Празднично оформят 6 живых растущих елей в городе и на сельских территориях. Будут также традиционно украшены живые ели в каширском городском парке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главная елка в городском округе Кашире будет расположена на стадионе «Энергетик». Ель помимо новогоднего убранства, будет оформлена светодиодными гирляндами в виде шатра.

«Новогодние ели, огоньки и украшения создадут атмосферу уюта и радости в нашем округе. Установка елей — это лишь первый этап большой подготовки Кашира к Новому году», — поделился директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков.

Муниципалитеты Московской области должны завершить установку елок и праздничной иллюминации до конца ноября. 1 декабря стартует проект «Зима в Подмосковье». В округе традиционно 1 декабря состоится открытие зимнего сезона. В рамках реализации губернаторского проекта запланирован цикл новогодних и рождественских мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.