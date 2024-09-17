Более 20 мешков мусора собрали активисты «Движения Первых» в лесопарке

Очередной плоггинг-забег «Движения Первых» Ленинского городского округа, который проходит с начала лета 2024 года, состоялся в эти выходные в Дыдылдинском лесопарке при поддержке территориального отдела Видное «6 микрорайон». Более 20 мешков мусора было собрано активистами в процессе пробежки по подготовленному маршруту и очищения леса, сообщает-пресс служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы собрали на этом мероприятии ребят с разных школ неравнодушных к природе и родному краю, но большую часть участников составили активисты Видновской школы № 10. Я хочу особенно поблагодарить учеников за активное участие во всех наших мероприятиях. Ребята отлично постарались, проявили внимание к экологии мест, где мы так любим отдыхать, и достойно поборолись за победу в соревновании по количеству собранного мусора. А также я благодарю территориальный отдел Видное „6 микрорайон“ за регулярную помощь в организации наших семейных и молодежных событий, в том числе и второго плоггинг-забега „Движения Первых“ на территории Дыдылдинского лесопарка», — сказала председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова.

Она так же добавила, что пять команд приняли участие в спортивно-экологическом состязании. Участникам забега нужно было за 40 минут собрать как можно больше мусора. Победителей соревнования наградили грамотами и брендированными призами от «Движения Первых». Участник, который занял первое место и помимо мешков с мусором он вытащил из реки матрас, стул и огромную шину, получил дождевик.

Активисты «Движения Первых» в поселке Володарского впервые проводили экологический забег в августе, где 20 участников собрали около 20 полных мешков мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.