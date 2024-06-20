Более 20 мероприятий по случаю Дня памяти и скорби пройдет в Ленинском округе

В Ленинском городском округе запланированы свыше 20 памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. Они состоятся во всех территориях муниципалитета 21 и 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.

«22 июня ровно в 12:15 по Московскому времени Ленинский округ присоединится к ежегодной Общероссийской минуте молчания. Почтить память павших в Великой Отечественной войне в эту минуту жители округа смогут у Вечного огня на Аллее Славы в Видном. Торжественные митинги и возложение цветов здесь состоятся 21 июня в 21:30 и 22 июня в 12:00», — рассказали в пресс-службе.

В поселке Володарского, по существующей традиции, ровно в 4 часа утра проведут гражданскую акцию «Свеча памяти». Такие же акции, а также возложения цветов и другие памятные мероприятия пройдут 21 июня: в 11:00 — в Развилке, в 16:00 — в поселке Совхоза им. Ленина, в 23:50 — в Молоково, 22 июня: в 10:00 — в Ермолино, Петровском, Лопатино и Дрожжино, в 11:00 — в Сапроново, Измайлово, селе Остров и в Расторгуевской части города, в 12:00 — в Калиновке, Горках Ленинских, Мамоново и Боброво. В каждом населенном пункте митинги пройдут у памятников, обелисков и других памятных мест. В библиотеках и других учреждениях культуры проведут тематические уроки мужества.

«Общегородской концерт „Тот первый день войны и первый шаг к Победе“ состоится 22 июня в 18:00 на площадке перед кинотеатром „Искра“ в Видном. Приглашаем всех жителей округа почувствовать атмосферу единства и сплоченности в этот памятный день», — добавили в пресс-службе.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.