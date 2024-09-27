Более 20 юным жителям Каширы вручили паспорта РФ в торжественной обстановке

Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам РФ состоялась в здании каширской администрации. В мероприятии приняли участие глава округа Михаил Шувалов, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, каширские подростки и их родные. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Михаил Шувалов, обратившись со словами поздравления к ребятам, отметил, что паспорт — первый взрослый документ в их жизни.

«Получив паспорт, вы, конечно же, не повзрослеете в одночасье. Нужно еще подрасти, чтобы с полным правом голосовать на выборах, получать водительское удостоверение. Однако уже сейчас на каждого из вас возлагается чуть больше ответственности за слова, за поступки. Старайтесь делать все, чтобы вами гордились ваши родители, учителя, наша страна», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Поздравил ребят и Сергей Буров. В завершение мероприятия было сделано общее фото на память. А многодетная мама Мария Валова поделилась своими чувствами.

«Сегодня паспорт получил наш Иван. Он сам принял решение об участии в торжественной церемонии вручения. Для всей нашей семьи это важное событие: теперь наш сын является взрослым не только в глазах родителей, но и в глазах общества. Ваня — третий из наших детей, получивших паспорт. И сегодня семьей соберемся за чаем с домашней выпечкой», — рассказала Мария.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.