сегодня в 14:18

Более 20 юных жителей Волоколамского округа получили первый в жизни паспорт РФ

В зале Волоколамского ЗАГСа прошла церемония вручения первых паспортов. Документы юношам и девушкам вручила первый заместитель главы округа Анна Агапова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня особенный день. Вы вступаете во взрослую жизнь и получаете свой главный документ, удостоверяющий личность. Паспорт — это символ гражданственности, ответственности и возможностей, которые открываются перед каждым из вас», — сказала Анна Агапова.

Она также пожелала ребятам смело идти по жизни, уверенно добиваться поставленных целей и не бояться мечтать.

Кроме того, каждому молодому человеку вручили Конституцию РФ — основной закон страны, который определяет права и обязанности каждого гражданина. В завершение церемонии ребята получили памятные подарки от администрации округа.

Торжественное событие завершилось общей фотографией с родителями, братьями, сестрами и другими близкими людьми. Этот снимок стал символом важного момента в жизни юношей и девушек.

Церемония вручения первых паспортов оставила яркие впечатления у всех участников и стала важным шагом в жизни молодых людей.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.