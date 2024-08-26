Более 20 га лесного фонда войдет в территорию Мытищинского лесопарка

В территорию Мытищинского лесопарка войдет свыше 20 гектаров лесного фонда. Новая территория соединит ЖК «Императорские Мытищи» и действующую часть лесопарка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Планируется, что через нее проложат велодорожки, пешеходные тропы, будут оборудованы зоны для тихого отдыха. Облагорожена и обустроена будет также историческая дорога в сторону Сергиево-Троицкой Лавры, которая станет частью нового проекта.

Проект будет разработан в сотрудничестве с комитетом лесного хозяйства Московской области при финансовой поддержке со стороны министерства благоустройства региона. Веломаршрут и дорога в Лавру будут проложены по уже существующим тропам и просекам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.

Московская область является единственной, кто создал министерство благоустройства.