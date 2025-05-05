Более 20 детских игровых площадок обновят в Орехово-Зуевском округе в 2025 году

В нынешнем году в Орехово-Зуевском городском округе запланирована масштабная модернизация и замена детских игровых площадок. Всего будут обновлены 23 площадки в разных районах округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новые площадки будут оборудованы современными материалами, обеспечивающими безопасность детей. Амортизирующее покрытие предотвратит травмы при падении. Завершить все работы по модернизации и замене ДИП планируют до 30 сентября 2025 года.

Продолжается Всероссийское голосование за объекты для благоустройства. От Орехово-Зуевского округа в нем участвуют 7 общественных территорий. Из их числа жители могут выбрать пространства, которые преобразятся в 2026 году.

На данный момент в лидерах парк культуры и отдыха города Орехово-Зуево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.