Более 2 тысяч заявок на строительство в приаэродромной зоне подано в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 2 тысяч заявлений на согласование строительства в приаэродромных территориях госаэродромов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Согласование строительства в приаэродромных территориях госаэродромов» на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Получить ее могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые нуждаются в согласовании строительства в пределах границ зон аэродромов Клин, Кубинка, Ступино и Чкаловский.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. Результат поступит в личный кабинет заявителя. Услуга предоставляется бесплатно.

Напомним, на портале госуслуг Московской области работает сервис, который по кадастровому номеру проверяет, попадает ли земельный участок в приаэродромную зону. Сервис доступен без авторизации на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.