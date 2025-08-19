Более 2 тыс первоклассников Подмосковья получили подарочные наборы к школе

В Московской области предусмотрен ряд мер социальной поддержки в преддверии учебного года для некоторых категорий семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Школьники из многодетных семей, дети-инвалиды, а также дети, погибших участников специальной военной операции ежегодно обеспечиваются выплатами на школьную форму. Еще одна мера поддержки доступна для детей из семей с низкими доходами, которые впервые идут в школу — подарочный набор первоклассника.

«Более 2 тыс. первоклашек региона уже получили подарочные наборы к школе. Ортопедический рюкзак содержит все необходимое для первого учебного года. Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и следовать тенденциям — доработали дизайн рюкзака, а также добавили новые принадлежности», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В этом году в набор портфеля добавили новые предметы: ланчбокс, бутылочка, стакан-непроливайка для рисования, фартук для урока технологии и рисования, доска для лепки пластилина, клеенка на стол для уроков технологии и рисования, а также световозвращающие наклейки.

Мера поддержки назначается проактивно — информация о доходах семьи и о зачислении в первый класс поступает автоматически. Специалисты социальной защиты связываются с семьями и согласовывают удобную дату и время для получения подарочного набора.

Стоит учесть важное условие — ребенок должен быть зачислен в муниципальную или государственную образовательную организацию Московской области.

В случае, если информация о семье не поступила и мера поддержки не назначена проактивно, то до 1 октября можно подать заявление через подмосковный портал госуслуг на комплексную услугу «Скоро в школу» по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21672.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.