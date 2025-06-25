Более 2 тыс незаконных рекламных конструкций убрали в лесах Подмосковья в 2025 году

Незаконно размещенную рекламу на деревьях лесничие обнаруживают во время патрулирования земель лесного фонда, обращая особое внимание лесным земельным участкам, граничащим с садовыми товариществами и населенными пунктами. Именно здесь чаще всего недобросовестные рекламодатели крепят свои таблички с предложениями различных услуг или товаров, которые могут заинтересовать местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«С начала 2025 года в подмосковных лесах демонтировали 2031 рекламную конструкцию — баннеры, плакаты и растяжки. Почти все они были закреплены на живых деревьях: прибиты гвоздями, прикручены саморезами или обмотаны проволокой», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Крепление на деревьях объявлений таким образом способствует тому, что в древесину проникают споры грибов и вредные насекомые. Все это разрушает древесину, мешает деревьям развиваться нормально, приводит к их повреждению деревьев, делает уязвимыми для насекомых-вредителей и болезней леса.

Лидеры по борьбе с рекламой в лесу: Орехово-Зуевский филиал ГАУ МО «Мособллес» — сотрудники филиала убрали с территории лесного фонда 621 рекламную табличку, Егорьевский филиал — 263, Виноградовский филиал — 261 рекламные таблички, Шатурский филиал — 160 табличек.

За незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ.

Суммы штрафов составляют:

для граждан — до 4 тыс. рублей,

для должностных лиц — до 40 тыс. рублей,

для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.