Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:03

Более 2 тыс молодежи поучаствовали в фестивале «Краски лета» в Воскресенске

На территории городского округа Воскресенск состоялся ежегодный молодежный фестиваль «Краски лета», прошедший в экоформате и собравший около 2 тыс. участников в парке Новлянская ривьера. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Организатор мероприятия — молодежный центр «Олимпиец» предложил разнообразные активности для школьников, студентов и семей. Одной из них стала спортивная игра «ЭкоКорнХол» от регоператора ЭкоЛайн-Воскресенск.

Участникам нужно было не только метко попасть в цель, но и правильно определить, какой вид отходов указан на мешочке.

Совмещение игры и обучения позволило запомнить, в какой контейнер нужно выбрасывать разные виды мусора: синий для перерабатываемого и серый для смешанных отходов.

ЭкоСпорт стал уникальной площадкой, где акция по повышению экологической грамотности сочетается с физической активностью. Региональные операторы Группы ЭкоЛайн активно реализуют экообразовательную программу, где каждый желающий может стать их участником.

Подробности можно узнать на официальных страницах в соцсетях или по электронной почте: rsoactiv@ec-line.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.