Более 2 тыс метров новых тротуаров построили в Коломне в 2024 году

Новые тротуары в этом году появились на Астахова, Красногвардейской и Пароходной улицах в Коломне, а также на улице Юрия Сергеева в Озерах, в селах Пирочи и Шкинь. Общая протяженность новых пешеходных дорожек составила более двух километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В Озерах построили тротуар вдоль улицы Юрия Сергеева. Только положительные отзывы получаем по нему, он был необходим, так как ведет к детскому саду», — сказал первый заместитель главы городского округа Коломна Денис Лубяной.

В этом году дорожники провели большую работу по организации дорожного движения. Так, по улице Гагарина установили светофор для регулирования движения на автомобильной дороге, ранее пешеходный переход был нерегулируемым.

На улице Пароходной помимо тротуара создали дополнительную выделенную полосу для левого поворота. Похожие работы провели на улице Октябрьской революции: здесь расширили автомобильную полосу для правого поворота на Окский проспект, чтобы предупредить возникновение пробок на перекрестке.

Особое внимание при составлении программы ремонта тротуаров в администрации округа уделили селу Шкинь. Это традиционный центр притяжения православных верующих.

«Мы сделали там не только тротуар, а еще и безопасное круговое движение. В ближайшее время мы еще достроим около 300−400 метров тротуара и соединим его с региональной дорогой, на которой расположены автобусные павильоны», — добавил Лубяной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.