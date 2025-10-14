Более 2 тыс консультаций по земельно-имущественным вопросам провел Добробот

С 1 августа на портале госуслуг Подмосковья работает Добробот — умный помощник, который круглосуточно консультирует по земельным и имущественным вопросам и подсказывает нужную услугу для конкретного случая. За первые месяцы работы бот уже провел более 2 тыс. консультаций, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Чтобы получить персонализированные рекомендации Добробота, необходимо задать интересующий вопрос. Виртуальный помощник уточнит детали и подскажет подходящую услугу специально для вашего случая.

Найти Добробота можно на регпортале при переходе в разделы «Жилье» и «Земля». На главном экране мобильного приложения «Добродел» находится баннер, через который можно тоже попасть в диалог с ботом. Также виртуальный помощник автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг министерства имущественных отношений Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на Едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 тыс. объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.