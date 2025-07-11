Более 2 тыс исследований овец на блютанг провели в лабораториях Подмосковья

Катаральная лихорадка овец, блютанг или синий язык – так называют вирусную инфекцию жвачных животных, в первую очередь, овец. Она передается насекомыми и характеризуется поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей, отеком и цианозом языка, лихорадочным состоянием, нарушением кровообращения и дегенеративными изменениями скелетных мышц. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Лечение данного вида заболевания не разработано. Главный способ борьбы с ним — профилактические мероприятия и диагностические исследования, которые проводятся специалистами региональной Государственной ветеринарной службы. За первое полугодие было выполнено более 2 тысячи исследований, случаев регистрации заболевания не выявлено. Для исключения рисков распространения, животноводческим хозяйствам запрещается ввоз особей из неблагополучных по блютангу регионов. Также к обязательным мерам относится проведение серологических исследований всего поголовья, ввозимого из стран, граничащих с неблагополучными по данной болезни государствами.

Задать все вопросы по части ветеринарии, в том числе и по вопросам данного вида заболевания, можно в круглосуточном режиме по номеру единого кол-центра: +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.