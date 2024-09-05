Более 2 тыс га земли передали фермерам Подмосковья для развития агробизнеса

В Московской области сельхозпроизводители с начала года получили в аренду 64 земельных участка общей площадью более 2 тыс. га, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

Аграриям земля в регионе предоставляется безвозмездно на срок до 6 лет по программе «Подмосковные 10 гектаров», а также в аренду без проведения торгов на период до 5 лет. Так, с начала года 29 КФХ и сельхозорганизациям передали 50 участков областной земли общей площадью 1751 га в 14 горокругах, 11 участков муниципальной собственности площадью 231 га получили 9 фермеров в 10 округах. В рамках программы «Подмосковные 10 гектаров» участки общей площадью 34,8 га предоставлены в аренду 3 фермерам.

Использовать земельные участки аграрии могут для увеличения объемов производства и развития хозяйств по нескольким направлениям, например: растениеводство и овощеводство, пчеловодство, разведение мелкого и крупного рогатого скота мясного и молочного направления и другим. Кроме того, при надлежащем использовании арендованных участков сельхозтоваропроизводители имеют право выкупить землю в собственность по истечении 3-летнего срока аренды.

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо авторизоваться на портале и найти услугу:

для земельных участков, находящихся в собственности Московской области, — «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Московской области, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов»;

для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, — «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.