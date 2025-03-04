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Более 2 тыс декоративных элементов украсят Химки к 8 марта

В преддверии международного женского дня Химки украсят декоративными элементами. Более 2 тыс. флаговых композиций разместят на опорах вдоль дорог, на центральных улицах и входах в зоны отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Арт-объекты устанавливают в разных локациях округа. Особое внимание уделили въездам в город. Здесь разместили тематические композиции из флагов. Благодаря своей форме эти конструкции называют «кострами». Всего установят 45 таких элементов.

Украшения размещают и вдоль дорог на центральных улицах. Всего Химки украсят более 1 000 таких флагов. Дополнит праздничный декор 600 тематических, уличных флагов, которые размещают на специальных подставках — флагштоках.

В Химках к 8 марта подготовят десятки мероприятий. Праздничная программа пройдет в каждом микрорайоне округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.