Более 2 тыс человек Подмосковья посетили онлайн-сервис по борьбе с борщевиком

В Подмосковье продолжается борьба с борщевиком. Портал «Мой АПК», на котором указана площадь участка и даты проведения работ по уничтожению опасного растения, посетили более 2 тысяч человек региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Нашей командой разработан сервис, предоставляющий информацию о проводимых мероприятиях по борьбе с борщевиком в регионе, а также контакты подрядчиков и сроки реализации работ», — рассказал директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.

Интерактивная карта доступна онлайн, обновляется регулярно и показывает текущее состояние борьбы с борщевиком в каждом районе Подмосковья. На ней пользователи могут увидеть, какие участки уже были обработаны или еще нуждаются в работе.

Также онлайн-сервис содержит полезную информацию о том, как определить борщевик Сосновского, какие методы борьбы с ним существуют и советы по предотвращению его распространения, а также подсказки и рекомендации по мерам предосторожности при контакте с вредителем.

Карта создана совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.