Более 2 тыс большегрузов получили разрешение на передвижение по МКАД

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 2 тыс. заявлений на оформление пропуска для передвижения грузовых машин по МКАД. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Чтобы автотранспорт разрешенной массой более 3,5 тонны мог транзитом передвигаться по МКАД, нужно оформить специальное разрешение. Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» – «Транспорт» – «Разрешения».

Пропуск можно оформить, если грузовой автомобиль следует к месту стоянки или перевозит продукты, лекарства и другие грузы для организаций Москвы и Подмосковья. При подаче заявления нужно выбрать тип пропуска. «Дневной пропуск» действует с 7.00 до 23.00, «Ночной пропуск» с 23.00 до 7.00. Также следует указать срок действия: до одного года или до пяти дней (разовый пропуск).

Услуга предоставляется бесплатно. Результат поступит в личный кабинет заявителя. Срок предоставления услуги для получения пропуска до года – 14 рабочих дней, для получения разового пропуска сроком действия не более пяти дней – 5 рабочих часов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.