Более 2 тыс аварийных деревьев удалили в Королеве с начала года

Специалисты муниципального предприятия «Автобытдор» регулярно проводят работы по уходу за зелеными насаждениями Королева. Оперативно реагируют на обращения граждан. Всего с начала года по заявкам жителей было коронировано около 1300 деревьев и более двух тысяч аварийных деревьев удалено. Такая работа помогает поддерживать порядок на улицах и обеспечивать безопасность горожан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так по заявкам жителей на улице Полевой были проведены работы по удалению аварийного дерева, угрожавшего прохожим и автомобилям. Работы выполнили специалисты оснащенные современным оборудованием и инструментами, а также автовышкой.

Подать заявку на спил сухих деревьев или провести мероприятия по улучшению внешнего вида городских территорий жители города могут через Единую диспетчерскую службу (ЕДС) по тел. 8 499 929-99-99. Специалисты оперативно реагируют на обращения и примут все необходимые меры для решения вопроса.

Также напоминаем, что самовольный спил деревьев запрещен даже на частной территории, для этого нужно получить разрешение органа местного самоуправления — порубочный билет. Оформить его можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.