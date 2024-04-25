Более 2 млн руб выплатили жителям Коломны по социальному контракту с начала года

Социальный контракт — это мера поддержки, которая помогает жителям преодолеть трудную жизненную ситуацию или открыть собственное дело. С начала года в Подмосковье заключили порядка 300 социальных контрактов, половина из которых — на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«С начала года в Подмосковье заключили порядка 300 социальных контрактов, половина из которых — на открытие собственного дела, когда выплата может составить 350 тысяч рублей. Всего на эту меру поддержки уже выплатили почти 50 млн рублей», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья — министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Начальник соцзащиты округа Александр Шандров отметил, что в городском округе Коломна с начала года выплату по социальному контракту получили 13 жителей города, общая сумма выплат составила более 2 млн рублей.

Размер выплат по социальному контракту составляет от 60 до 350 тыс. рублей в заивисимости от целей.

«В региональном бюджете на эти цели предусмотрено более 210 млн рублей», — дополнила Болатаева.

Оформить социальный контракт можно электронно через портал госуслуг.

Дополнительную информацию о мерах соцподдержки можно получить по единому телефону «горячей линии» 122, добавочный 6. Также доступен чат для вопросов и ответов о мерах социальной поддержки «Социалка.Коломна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.