Более 2 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

За прошедшую неделю парки Подмосковья посетило более 2 млн человек, что на 277 тыс. больше аналогичного периода в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу, 7 сентября. Более 351 тыс. человек побывало в парках 7 сентября. За все выходные дни посещаемость составила более 676 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 265 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 88,7 тыс. человек;

Химки, Толстого — 53,2 тыс. человек;

Мытищи, парк Мира — 48,9 тыс. человек.

округ Пушкинский, Центральный парк — 47,7 тыс. человек;

Истра, Фабричный — 39,7 тыс. человек;

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 2 по 8 сентября составила более 22,89 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.