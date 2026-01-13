Более 2 500 жителей Подмосковья приняли участие в новогодних волонтерских акциях

С 5 по 11 января в Подмосковье прошли новогодние волонтерские акции проекта «Навигаторы Детства», в которых участвовали более 25 00 человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В течение недели добровольцы из числа воспитанников детских садов, школьников, студентов, родителей, советников по воспитанию и педагогов реализовали ряд инициатив. Они поздравляли врачей, спасателей и военных, обеспечивающих безопасность и комфорт в праздничные дни.

Волонтеры организовали массовые зарядки у елок, флешмобы на свежем воздухе и лепку снеговиков. Особое внимание уделили пожилым людям: очищали снег у их домов, дарили открытки и поделки.

Участники возрождали народные традиции, устраивали колядки, хороводы и зимние игры, поздравляли прохожих с Рождеством. Забота о животных также стала частью акций: кормили птиц, посещали приюты, украшали деревья угощениями для бездомных животных.

В рамках проекта проходили встречи с друзьями и семьей, вечера настольных игр и музыкальное лото. Волонтеры занимались творчеством, изготавливая новогодние игрушки в тематике проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.