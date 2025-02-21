Более 190 предпринимателей Подмосковья подали заявки на конкурс «Создай Наше»

Почти 4 тысячи участников со всех субъектов РФ, включая новые регионы, подали заявки на федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай Наше» в первые три недели с начала старта регистрации. Самое большое количество заявок прислали участники из Москвы (192), Республики Татарстан (131) и Краснодарского края (130), сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В этом году конкурс «Создай Наше» по праву можно назвать всероссийским. Уже за первые недели мы получили заявки со всех регионов России от молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает открыть свой бизнес. В этом году в финале конкурса, помимо денежного вознаграждения в 1 млн рублей, будут предусмотрены специальные номинации от крупнейших компаний страны, в рамках которых ребята смогут получить возможности акселерации на их базе своих проектов», — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Заявку для участия в конкурсе «Создай Наше» можно подать на Цифровой платформе МСП.РФ до 15:00 3 марта. К отбору приглашаются начинающие предприниматели от 14 до 28 лет. В этом году открыто два направления — «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет». Каждый участник сможет пройти обучение по основам предпринимательской деятельности, а затем разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. По итогам конкурса эксперты определят 30 победителей, которые получат по 1 млн рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от корпорации МСП. Имена победителей будут названы 26 мая во время торжественной церемонии награждения.

«Конкурс «Создай Наше» стал настоящим драйвером молодежных инициатив: уже в первые недели мы видим беспрецедентный отклик — тысячи заявок из всех регионов страны, включая новые территории. Особенно важно, что проект объединяет не только действующих предпринимателей, но и тех, кто только делает первые шаги в бизнесе, предоставляя им инструменты для роста: от образовательных программ до акселерации с ведущими экспертами. АСИ видит своей задачей создать для участников «зеленый коридор» — среду, где талантливые идеи превращаются в реальные проекты, усиливающие экономику регионов», — отметил директор направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Александр Вайно.

Федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай Наше» — совместный проект Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». Проект направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны. Впервые конкурс проводился в 2024 году.

Корпорация МСП— институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через МСП Банк, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи МСП Лизинг, дочерней компании корпорации МСП, предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.