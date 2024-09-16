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Более 1,9 звонков поступило в оперативные службы Рузского округа

С 9 по 15 сентября операторы системы-112 Рузского городского округа отработали 1 856 звонков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В их числе — вызовы, требующие реагирования, — 913: пожарная служба — 15; служба полиции и Госавтоинспекции — 216; служба скорой медицинской помощи — 570; центр мемориальных услуг — 8; аварийная газовая служба — 66; направленные в соседние регионы — 38. Вызовы, не требующие реагирования, — 943 (хулиганские, автодозвон, справочные, детская шалость, бессимочные и прочие).

В ЕДДС поступило 52 звонка от граждан (предоставление справочной информации, вопросы отсутствия уличного освещения, плохого состояния дорог, бездомных собак и другое). Зарегистрированы 10 отключений коммунальных услуг (отсутствие водоснабжения, газоснабжения, отопления, плановые работы).

Всего операторы системы-112 и диспетчеры ЕДДС Рузского городского округа отработали 1 908 звонков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.