сегодня в 12:17

Более 1,9 тыс обращений поступило за месяц работы на единую линию «Мособлводоканала»

Месяц назад «Мособлводоканал» для жителей Павловского Посада, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуева запустил единую бесплатную телефонную линию для оперативного решения вопросов, связанных с водоснабжением и водоотведением. За это время поступило 1 920 обращений, а общая длительность разговоров жителей с операторами составила 36 часов 30 мин. Каждый поступающий звонок в обязательном порядке записывается для дальнейшего контроля исполнения заявки, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

По каким вопросам обращаются жители:

отключение воды или перебои в подаче водоснабжения;

повреждения трубопроводов, порывы или утечки воды;

канализационные засоры;

открытые или поврежденные люки колодцев;

предложения по качеству услуг предприятия.

Преимущества единой линии:

обработка запросов осуществляется оперативно;

линия работает бесплатно для всех абонентов операторов связи Подмосковья;

служба доступна круглосуточно.

Таким образом, единая линия помогает жителям получать своевременную помощь и поддержку по любым вопросам, связанным с услугами водоснабжения и водоотведения, обеспечивая комфорт и удобство взаимодействия с «Мособлводоканалом».

Обратиться в «Мособлводоканал» можно по номеру: 8(800)222-02-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.