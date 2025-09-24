Более 19 млн рублей выплатили приемным семьям Подмосковья на отдых

В рамках программы поддержки приемных семей Московской области каждая семья может получить компенсацию расходов за отдых или материальную помощь к отпуску на каждого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Компенсация на отдых позволяет приемным семьям более свободно планировать отпуск и создавать для детей комфортные условия. В этом году такой поддержкой уже воспользовались почти 4 тыс. детей из приемных семей», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Общая сумма выплат составила более 19 млн рублей.

Компенсацию расходов за отдых или материальную помощь можно оформить в МФЦ или на региональном портале госуслуг электронно. Размер компенсации составляет 6 900 рублей на каждого члена семьи, сумма материальной помощи — 4 600 рублей.

В случае с оформлением компенсации потребуется предоставить чек об оплате путевки, договор или акт о предоставленных услугах и документ подтверждающий факт совместного отдыха — это может быть штамп в загранпаспорте или справка с места отдыха. Обратите внимание, оплата обязательно должна быть со счета приемного родителя.

Воспользоваться услугой можно на региональном портале государственных услуг Московской области по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.