Более 1,9 млн человек побывали в парках Подмосковья за минувшую неделю

С 12 по 18 августа парки Подмосковья посетило более 1,9 млн человек, что на 485 тыс. больше аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье. Более 335 тыс. человек побывало в парках 18 августа. За все выходные дни посещаемость составила более 664 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 259 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 86 тыс. человек;

Химки, Толстого — 50 тыс. человек;

Пушкинский, Центральный парк — 45 тыс. человек;

Мытищи, Мира — 42 тыс. человек;

Истра, Фабричный — 36,1 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 12 по 18 августа составила более 22,02 тыс. человек, а пляжи посетило 21 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.