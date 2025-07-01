Более 18,4 тыс выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по профильной математике

В 2025 году экзамен по профильной математике в Московской области выбрали 18 466 выпускников — это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Каждый второй участник набрал от 70 баллов и выше. 49 выпускников получили максимальные 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Средний балл по региону составил 63,4, что также выше среднероссийского показателя (62,1). Такие результаты демонстрируют уверенный уровень математической подготовки старшеклассников Подмосковья. Особенно важно, что значительная часть выпускников ориентирована на поступление в технические и инженерные вузы», — отметила министр образования Московской области Ингрид Валерьевна Пильдес.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2025 году профильную математику выбрали более 300 тысяч выпускников по всей стране — на 30 тысяч больше, чем годом ранее.

«Можно говорить, что математика — это прорыв года! В этом году сдавать профильную математику пришло на 30 тысяч участников больше, чем в прошлом году, их общее количество впервые превысило 300 тысяч. В целом более 60% участников получили результат выше 60 баллов, что свидетельствует об их готовности уверенно продолжить обучение в вузах на инженерных и IT специальностях. Таких абитуриентов по предварительным итогам в этом году более 184 тысяч, рост почти на 18 тысяч человек по сравнению с годом ранее», — заявил он.

В Подмосковье проводится комплексная работа по сопровождению учеников в подготовке к экзамену.

«Чаще всего профильную математику выбирают ребята, которые планируют связать свое будущее с IT-сферой, инженерными и техническими специальностями, экономикой, а также некоторые направлениями медицины. Профильный экзамен требует серьезной подготовки, и мы к ней подходили системно. В расписании было 8 часов математики в неделю: три часа алгебры, четыре часа — геометрии и один час — вероятности и статистики. Дополнительно шел электив, где мы разбирали задания высокого уровня сложности — № 14 (стереометрия), № 17 (экономические задачи), № 18 (параметры), № 19 (олимпиадные задачи). Обязательным «джентльменским набором» были задачи первой части и ключевые задания второй: № 13 — тригонометрическое уравнение, № 15 — неравенство, № 16 — текстовая задача. Мы использовали открытый банк ФИПИ, платформу «Решу ЕГЭ», ресурсы «ЯКласс» и «Школково». Приятно видеть, что серьезная подготовка дает реальные результаты», — прокомментировала учитель математики г. о. Мытищи Оксана Овсянкина.

По данным предметной комиссии, уровень успешности выполнения заданий первой части экзамена в 2025 году остался стабильно высоким, несмотря на усложнение отдельных заданий второй части (№ 18 и 19).

«В этом году мы действительно наблюдаем повышение сложности заданий № 18 и 19 — они стали ключевыми для тех, кто стремился получить 100 баллов. Тем не менее большинство выпускников справились с экзаменом достойно. Особенно радует рост числа мотивированных учеников, нацеленных на поступление в технические и ИТ-вузов. В заданиях по геометрии многие выпускники продемонстрировали оригинальные, нестандартные подходы к решению — это признак глубокого понимания предмета. Безусловно, это во многом результат открытия в регионе математических классов и усиления внимания к профильной подготовке. Мы видим, что все больше школьников не просто стремятся сдать экзамен, а осознанно нацелены на высокий результат. Это подтверждает эффективность работы педагогов и развитие системы математического образования в Подмосковье», — отметил председатель предметной комиссии ЕГЭ по математике Андрей Павлов.

В ведомстве подчеркнули: рост числа сдающих профильную математику и высокий средний балл — позитивный сигнал для школ, родителей и всей профориентационной системы региона. Современная экономика нуждается в специалистах с аналитическим мышлением и знанием точных наук — все больше школьников Подмосковья делают осознанный выбор в пользу таких профессий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.