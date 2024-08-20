Более 180 тыс пользователей Подмосковья зарегистрировано на платформе «Мой спорт»

Цифровая платформа «Мой спорт» работает в регионе в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) для сопровождения спортивной деятельности. На сегодняшний день в ней зарегистрировано более 180 тысяч пользователей из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«ГЧП-соглашение в рамках 224-ФЗ на запуск в Московской области проекта цифровой платформы в сфере спорта было заключено в конце 2022 года. Сегодня на платформе зарегистрировано уже более 180 тысяч пользователей из Подмосковья — это порядка 95 тысяч спортсменов, 3,6 тыс. тренеров и почти 82 тыс. родителей. Актуальность платформы подтверждается ее посещаемостью: сегодня этот показатель составляет 76%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что инвестиции в проект составили 207 млн рублей. Соглашение о ГЧП было заключено на 15 лет.

Платформа «Мой спорт» позволяет фиксировать самочувствие спортсмена и получать комментарии тренера, самому тренеру — вести расписание занятий и журнал достижений спортсмена в электронном виде. Также система предоставляет информацию о соревнованиях и их результатах и позволяет онлайн подать заявку на участие в спортивных мероприятиях.

«ГЧП-соглашение с Московской областью, заключенное в 2022 году, стало для нашей компании первым, и за это время мы успели убедиться в эффективности принятого решения. Нам удалось не только внедрить удобные сервисы, которыми активно пользуется и население, и сотрудники Минспорта, но и апробировать совершенно новый функционал, который теперь будет масштабироваться на разные регионы страны», — поделился генеральный директор АО «Мой спорт» Андрей Марков.

«Мой спорт» — масштабный проект цифровизации детско-юношеского спорта в России. Это онлайн-платформа для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций, спортивных организаций и органов власти. Сегодня «Мой спорт» уже используется в 68 регионах страны и насчитывает более двух с половиной миллионов пользователей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что летом в Подмосковье пройдет более двух тысяч спортивных мероприятий.

«Московская область — регион спортивный. Для нас очень важно, особенно в летние каникулы, уделять внимание тому, что востребовано у детей, подростков и взрослых — спортивным мероприятиям. Мы видим большой интерес к этому», — сказал Андрей Воробьев.