Более 180 рабочих задействованы в содержании территории Подольска

Сотрудники коммунальных служб Подольска продолжают наводить порядок на общественных территориях и автомобильных дорогах муниципалитета. На данный момент в процессе задействованы 56 единиц техники и 182 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба администрации Подольска.

Специалисты активно работают над очисткой улично-дорожной сети округа. Коммунальщики моют и восстанавливают остановочные павильоны, дорожные ограждения, наводят чистоту в скверах, бульварах и других общественных пространствах муниципалитета.

Также продолжается уборка и придомовых территорий, входных групп, пешеходных дорожек и проездов к контейнерным площадкам во дворах.

Оставить заявку по уборке во дворах можно по номеру телефона: 8 (495) 663-99-99 или обратившись в управляющие организации.

Уборка улиц коммунальными службами — это важный аспект поддержания чистоты и порядка в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.