Более 1,8 тыс исследований качества свежей рыбы провели в Подмосковье в ноябре

В ноябре этого года в Подмосковье провели более 1 800 исследований 1 675 проб рыбы. Оценивали органолептические показатели: внешний вид — состояние чешуи, целостность плавников, запах, а также определяли наличие визуально заметных паразитов или иных включений на поверхности. По результатам исследований, вся продукция была допущена к реализации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Ветеринарно-санитарные специалисты отмечают, что при выборе рыбы необходимо обратить внимание на чешую, которая должна быть гладкой и блестящей, глаза — прозрачные без помутнений, при надавливании на свежей рыбе не должно оставаться вмятин. Также признаком свежести является отсутствие резкого запаха и закрытые, ярко-красного или розоватого цвета жабры.

Рыба — источник белка, микроэлементов, включая железо, селен, цинк, йод и витамины. Продукт считается отличным вариантом для здорового рациона, а также часто блюда из рыбы украшают праздничный стол. Для определения ее качества и безопасности специалисты Госветслужбы Подмосковья проводят ветеринарно-санитарную экспертизу образцов, представленных на рынках и ярмарках региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.