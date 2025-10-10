Более 1,8 млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления или любой из мобильных комплексов, которые выезжают в самые оживленные места в городских округах. Дети также могут защититься от гриппа в школах и детских садах, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Пренебрежение вакцинацией — это всегда риск, причем не только для того, кто принял такое решение, но и для окружающих. Прививка позволяет защититься от гриппа и опасных осложнений, которые он может вызвать. Позаботьтесь о здоровье — пройдите вакцинацию от гриппа. Такой выбор сделали уже более 1,8 млн человек в Подмосковье», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно по ссылке: https://mz.mosreg.ru/sobytiya/press-releases/grafik-raboty-mobilnyx-punktov-vakcinacii-ot-grippa-v-oktiabre-2025-goda.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.