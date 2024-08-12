Более 1,8 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 5 по 11 августа парки Подмосковья посетило более 1,8 млн человек, что на 589 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу. Более 335 тыс. человек побывало в парках 10 августа. За все выходные дни посещаемость составила более 585 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 260 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 82 тыс. человек;

Химки, Толстого — 49 тыс. человек;

округ Пушкинский, Центральный парк — 47 тыс. человек;

Мытищи, Мира — 40 тыс. человек;

Клин, Сестрорецкий — 34 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 5 по 11 августа составила более 17,96 тыс. человек, а пляжи посетило 96 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.