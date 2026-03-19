Более 1700 человек посетили ярмарку вузов и колледжей в Люберцах 18 марта

Ярмарка вузов, колледжей и трудоустройства прошла 18 марта в городском округе Люберцы, где 31 работодатель и 33 учебных заведения представили свои предложения более 1700 участникам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовали администрация городского округа Люберцы и центр занятости населения. Гости ярмарки смогли ознакомиться с вакансиями ведущих предприятий округа и узнать о возможностях поступления в колледжи и вузы.

Особый интерес вызвали презентационные площадки силовых ведомств. Свои программы представили элитные военные академии России, в том числе Академия ФСО, МосВОКУ и Военная академия РВСН имени Петра Великого. Представители учебных заведений подробно рассказали о правилах поступления и социальных гарантиях, — отметил глава округа Владимир Волков.

Ведущие предприятия округа, такие как Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, НПП «Звезда» имени Г.И. Северина, Угрешский завод трубопроводной арматуры, Мострансавто, ресурсоснабжающие организации и банки, предложили соискателям несколько сотен вакансий. В округе также уделяют внимание трудоустройству ветеранов СВО — для них открыто около 100 вакансий, а консультации можно получить по телефону 8 (498) 732-81-39.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.