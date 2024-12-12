Более 170 тыс учащихся и педагогов Подмосковья отметили День Конституции РФ

В школах и колледжах Подмосковья прошли мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации. В них приняли участие более 170 тыс. человек: педагоги, школьники, студенты и их родители, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

ВСоветники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями совместно с активом обучающихся организовали и провели правовые дебаты ко Дню Конституции, кинолекторий «Азбука права». Эти мероприятия позволили участникам глубже понять важность Конституции и ее роль в жизни общества, а также развить навыки аргументации и критического мышления.

Кроме того, обучающиеся приняли участие в интеллектуальной игре «Конституция моей страны», где продемонстрировали свои знания о главном законе государства и его значении для каждого гражданина. В рамках празднования также прошло коллективное творческое дело «Россия — наш дом».

В пресс-службе ведомства добавили, что мероприятия, посвященные Дню Конституции, не только способствовали повышению правовой грамотности среди молодежи, но и укрепили чувство патриотизма и гражданской ответственности у участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.