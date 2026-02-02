Более 1,7 тыс школьников и студентов участвуют в чемпионате «Профессионалы» в Подмосковье

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в Подмосковье 2 февраля. В соревнованиях участвуют свыше 1,7 тысячи школьников и студентов колледжей по более чем 300 компетенциям, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Среди представленных компетенций — ручная лазерная сварка, электромонтаж, графический дизайн, кибериммунная автономность и другие. Чемпионат проходит на 56 образовательных площадках, оснащенных современным оборудованием. В вузах ГСГУ и ГГТУ участники демонстрируют навыки в педагогической деятельности, в Люберецком техникуме имени Ю. А. Гагарина — в области беспилотных авиационных систем, а в Раменском колледже — в мехатронике и робототехнике.

Работы конкурсантов оценивают более 300 экспертов. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Московской области для участия в межрегиональном этапе, который пройдет в апреле 2026 года в разных городах России.

Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Минпросвещения России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.