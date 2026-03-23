Более 1,7 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Более 1,7 млн человек побывали в парках Московской области на минувшей неделе, что почти на 300 тыс. больше, чем годом ранее. Пик посещаемости пришелся на 22 марта, когда в зонах отдыха находились около 400 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В выходные средняя посещаемость парков сохранялась на уровне около 380 тыс. человек в день. Самым популярным стал Центральный парк в Долгопрудном — его посетили 73 тыс. человек. Территория площадью 15,6 га привлекает гостей прудами, зонами для кормления птиц и оборудованными местами для рыбалки.

Второе место занял парк «Пехорка» в Балашихе, который за неделю принял 71 тыс. посетителей. После реконструкции пространство стало многофункциональным комплексом с развитой инфраструктурой. Третьим по посещаемости стал центральный парк Пушкинского округа с прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками и амфитеатром, где проходят концерты, фестивали, мастер-классы, йога-сессии и танцевальные тренировки.

В пятерку лидеров также вошли парк Мира в Мытищах и центральный парк в Лобне — по 45 тыс. гостей в каждом. В этих зонах оборудованы прогулочные маршруты, спортивные и детские площадки, работают сцены для концертов и фестивалей. В ведомстве отметили рост интереса жителей к благоустроенным общественным пространствам региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.