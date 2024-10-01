Более 17,4 тысячи иностранцев трудятся на территории Люберец

В настоящее время более 17,4 тысячи иностранных граждан трудятся на территории городского округа Люберцы. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В городском округе Люберцы за 2024 год отделами по вопросам миграции поставлено на миграционный учет 76 174 человек, 5 355 зарегистрировано по месту жительства иностранных граждан. По уведомлениям от работодателей осуществляет трудовую деятельность 17 417 иностранных граждан. Основные промышленные предприятия, использующие иностранную рабочую силу: АО „Энергоконтракт“, ООО ПК „Лидер“, ООО „БИС СК“, ООО „Пехорский текстиль“, АО „Люберецкий завод МОНТАЖАВТОМАТИКА“, — отметил Волков.

Он пояснил, что в целях контроля соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства в городском округе Люберцы создана интерактивная карта с указанием 63 хостелов, 5 гостиниц и 8 мини-отелей. Администрацией выявляются незаконные хостелы и отели в целях их дальнейшего сноса. Подано 8 исковых заявлений, 4 иска удовлетворены полностью, 2 хостела снесено.

«На территории округа зарегистрировано 23 религиозные организации и 6 национально-культурных автономии (армянская, мордовская, татарская, азербайджанская, белорусская и русско-славянская) и размещаются 2 местные религиозные мусульманские общины. Администрация муниципалитета ежеквартально проводит круглые столы, совещания с председателями национальных общин, национально-культурных автономий, общественных организаций, совещания с привлечением правоохранительных органов и лидеров общественного мнения», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.