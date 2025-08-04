Более 166 тыс жителей Подмосковья решают вопросы медицины с помощью бота «Денис»

Более 166 тыс. жителей Подмосковья уже решают медицинские вопросы с помощью чат-бота «Дениса». Только с начала года к цифровому помощнику присоединились более 25 тыс. пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Чат-бот «Денис» — консультант по вопросам здравоохранения Подмосковья. Он запишет к врачу, на диспансеризацию, вакцинацию, вызовет медика на дом и многое другое. Также цифровой помощник может подсказать пользователю, к какому врачу записаться. Для этого нужно просто указать жалобы, а «Денис» проведет опрос и скажет, к какому специалисту требуется обратиться. Чтобы воспользоваться им, необходимо пройти по ссылке. После запуска нужно указать номер телефона, полиса ОМС и дату рождения.

Проект стартовал в 2022 году. С его помощью уже записались на прием к врачу свыше 160 тыс. раз, вызвали врача на дом более 16 тыс. раз, заполнили анкету «Возраст не помеха» более 6,4 тыс. раз, а также записались на телемедицинские консультации свыше 820 раз. После опроса «Дениса» о прохождении диспансеризации более 1,8 тыс. человек записались на обследование и проверили свое здоровье вовремя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.