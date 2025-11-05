Более 160 тыс семей Подмосковья получили единовременное пособие при рождении ребенка

Одной из значимых мер поддержки семей в период появления малыша является единовременное пособие в связи с рождением ребенка. С начала года такую выплату от отделения Соцфонда по Москве и Московской области получили более 160 330 семей региона. На эти цели было направлено свыше 4,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба фонда.

Условия получения и размер пособия

Единовременное пособие — это разовая выплата, которую может получить один из родителей при рождении ребенка. Данную меру поддержки назначают всем семьям независимо от уровня дохода, занятости родителей и количества детей.

Выплата предоставляется в фиксированном размере, которая ежегодно индексируется. В 2025 году в Московском регионе ее размер составляет 26 941,71 руб. При появлении двух или более детей пособие можно получить на каждого новорожденного.

Получатели выплаты

Право на получение единовременного пособия при рождении ребенка имеют:

родители новорожденного,

опекуны,

усыновители,

приемные родители.

Также на данную выплату могут рассчитывать студенты, обучающиеся по очной форме в вузах, ссузах, научных организациях и учреждениях дополнительного профессионального образования. Такую же финансовую помощь вправе получить родители–предприниматели, если они вступили в добровольные правоотношения с региональным Отделением Социального фонда и ежегодно вносят взносы на обязательное социальное страхование.

Порядок оформления для работающих

Порядок оформления отличается для работающих и неработающих родителей.

Работающим выплата назначается в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных из ЗАГСа и от работодателя. Если трудоустроены оба родителя, то пособие автоматически будет назначено матери. Когда один из родителей не трудоустроен –выплату получит работающий.

Средства перечисляются на счет в течение 10 рабочих дней после поступления в Отделение СФР данных из ЗАГСа о рождении ребенка.

Порядок оформления для неработающих

Неработающие мама и папа, а также опекуны, усыновители и приемные родители для оформления пособия могут подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, в любой клиентской службе Отделения СФР или МФЦ.

Обратиться за выплатой необходимо в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Решение о назначении пособия в данном случае тоже выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления необходимых документов. Срок принятия решения продлевается на 20 рабочих дней, если региональное отделение не получило сведения из организаций или документы, подтверждающие право заявителя на выплату.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.