Более 160 онлайн-заявок подали в Подмосковье на служебное жилье

На портале госуслуг Московской области подано более 160 заявлений на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

К специализированным жилым помещениям относятся служебные квартиры и комнаты в общежитиях, предоставляемые гражданам на период их работы или службы. Кроме того, такие помещения выделяются на время капитального ремонта или реконструкции жилья, при сносе дома либо если жилое помещение признано непригодным для проживания вследствие чрезвычайных обстоятельств.

Подать онлайн-заявление могут сотрудники органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, работники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и образования Московской области, лица, избранные на выборные должности, участковые уполномоченные полиции и члены их семей, а также граждане, нуждающиеся во временном жилье из-за капитального ремонта, реконструкции, сноса или признания жилья непригодным вследствие чрезвычайных обстоятельств, при условии отсутствия у них жилья в регионе на праве собственности или социального найма.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Она предоставляется бесплатно в течение 30 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.