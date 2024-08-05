Более 1,6 тыс патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю

С 29 июля по 2 августа лесная охрана комитета лесного хозяйства Московской области выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Рейды были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенным к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«За неделю проведено 1637 патрулирований земель лесного фонда, из них больше всего патрулирований проведено на территории Клинского — 323 и Звенигородского — 152, Егорьевского — 117 — лесничеств. Зафиксировано 42 нарушения лесного законодательства, в том числе 14 нарушений правил пожарной безопасности, 10 — санитарной безопасности и 18 фактов самовольного занятия лесных участков. В 29 случаях нарушители установлены. По нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе 40 протоколов в отношении физических лиц», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

С начала года лесная охрана провела более 41 тыс. рейдов, из них больше всего патрулирований проведено на территории Бородинского, Егорьевского, Звенигородского, Клинского и Шатурского лесничеств. За это время было выявлено более 4 тыс. нарушений лесного законодательства, в том числе более 2 250 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, свыше 860 нарушений правил санитарной безопасности в лесах, зафиксировано 66 фактов самовольного занятия лесных участков. В 2 370 случаях нарушители установлены. По нарушениям составлены протоколы об административных и уголовных правонарушениях, в том числе более 3 500 протоколов в отношении физических лиц.

В соответствии со ст. 99 лесного кодекса РФ лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. Для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, помимо штрафов ст. 100 лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.