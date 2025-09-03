Более 16 тыс льготников Подмосковья обеспечили санаторно-курортным отдыхом

В Московской области продолжает действовать программа бесплатного санаторно-курортного оздоровления для федеральных и региональных льготных категорий. Она направлена на поддержку пенсионеров, инвалидов, ветеранов и других льготников. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Санаторно-курортное лечение остается востребованной мерой поддержки для жителей Подмосковья. В этом году программой уже воспользовались более 16 тыс. льготников, а до конца года ее участниками станут около 30 тыс. человек. Бесплатные путевки предоставляются как в здравницы средней полосы России, так и в санатории Черноморского побережья», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В настоящий момент в санаториях отдыхают свыше 2 тыс. подмосковных льготников.

Программа охватывает широкий спектр услуг, включая медицинские процедуры, оздоровительные мероприятия и полноценное питание, что способствует комплексному восстановлению здоровья. Особое внимание уделяется индивидуальному подходу к каждому отдыхающему с учетом его состояния и рекомендаций врачей.

Путевки на санаторно-курортное лечение распределяются получателям в автоматическом режиме в соответствии с рекомендуемыми медицинской справкой профилем, сезоном и местом лечения в порядке очередности. Также при подаче заявления на портале теперь появилась возможность поставить отметку о передвижении на кресле-коляске, чтобы подобрать санаторий с доступной средой.

Подать заявление на получение путевки, проверить очередность, обновить справку или узнать срок ее действия можно на региональном портале госуслуг по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/6742.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.