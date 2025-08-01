Более 1,6 тыс инструментальных обследований провел Главгосстройнадзор Подмосковья

Подведомственный Главгосстройнадзору «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» выполнил свыше 1,6 тыс. госработ: экспертизы, обследования и испытания стройматериалов и выполненных работ, а также оценку энергоэффективности объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совместно с Главгосстройнадзором проведено 400 проверок социальных объектов (детские сады, школы, поликлиники), жилых домов, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Среди обследованных объектов:

ФОК с бассейном, джакузи и реабилитационным залом в Домодедове,

производственно-логистический комплекс на территории «Краснополянской птицефабрики» в Мытищах,

распределительный центр дискаунтера «Чижик» в Подольске,

завод биоразлагаемой посуды в Кашире.

Более половины исследований касаются монолитных и железобетонных конструкций. Особое внимание уделяется прочности бетона, состоянию металлоконструкций и качеству монолитных работ, как параметрам, напрямую влияющим на безопасность и долговечность зданий и сооружений.

Сегодня «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проводит 91 вид испытаний и измерений строительных конструкций и материалов, используя более 100 единиц современного оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. м ушли на 5 млн кв. м введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.