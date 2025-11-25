Более 16 тыс человек воспользовались чат-ботом МФЦ Подмосковья в мессенджере MAX

Чат-бот центров «Мои Документы» Подмосковья запустили 5 ноября 2025 года. С начала запуска ботом воспользовалось уже более 16 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«В начале ноября мы запустили еще один удобный способ взаимодействия жителей региона с МФЦ Подмосковья — чат‑бот в национальном мессенджере MAX. Сегодня у бота уже более 16 тыс. подписчиков. При этом функцией записи в МФЦ через бота воспользовались свыше 8 тыс. раз», – отметила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Напоминаем, что чат-бот МФЦ Московской области предоставляет сведения о местоположении и графике работы центров «Мои Документы», помогает записываться и отменять запись, позволяет проверять статус обращения.

Чтобы начать общение с ботом, перейдите по ссылке и запустите помощника. Пользовательский интерфейс обеспечивает простое и удобное управление через меню.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.