Более 1,6 млн заплатят нарушители за незаконную перевозку отходов в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области продолжается круглосуточный контроль за перемещением строительных отходов, сноса и грунтов. Так, всего за неделю, камеры дорожной сети зафиксировали 45 случаев несанкционированной перевозки. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Наибольшее количество нарушений было зарегистрировано в городских округах:
- Коломна;
- Люберцы;
- Одинцово.
Количество случаев транспортировки отходов без необходимого разрешения за неделю сократилось более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлой неделей.
Водителям следует помнить, что процесс оформления талона на перевозку отходов через региональный портал государственных услуг является более простым и выгодным. Это поможет избежать штрафов, которые могут достигать до 250 тыс. рублей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.