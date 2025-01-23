Более 1,6 млн заплатят нарушители за незаконную перевозку отходов в Подмосковье

На территории Московской области продолжается круглосуточный контроль за перемещением строительных отходов, сноса и грунтов. Так, всего за неделю, камеры дорожной сети зафиксировали 45 случаев несанкционированной перевозки. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Наибольшее количество нарушений было зарегистрировано в городских округах:

Коломна;

Люберцы;

Одинцово.

Количество случаев транспортировки отходов без необходимого разрешения за неделю сократилось более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлой неделей.

Водителям следует помнить, что процесс оформления талона на перевозку отходов через региональный портал государственных услуг является более простым и выгодным. Это поможет избежать штрафов, которые могут достигать до 250 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.