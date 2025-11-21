Более 1,6 млн скан-образов метрических и актовых книг Подмосковья доступно онлайн

На сервисе «Поиск по архивам» представлено более 1,6 млн скан-образов, охватывающих свыше 6,5 тыс. метрических и актовых книг Московской области конца XVIII — начала XX веков. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Пользователи „Поиска по архивам“ уже более 5,6 млн раз просмотрели архивные документы Подмосковья. В период с октября по ноябрь в сервисе появилось свыше 580 тыс. новых скан‑образов документов, находящихся на хранении в Центральном государственном архиве Московской области», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Среди новых документов — метрические и актовые книги поселений Московской губернии, располагавшихся на территории современных городских округов: Богородского, Волоколамского, Дмитровского, Домодедово, Коломна, Красногорского, Лосино-Петровского, Мытищи, Орехово-Зуевского, Рузского, Одинцовского, Подольск, Пушкинского, Талдомского, Шатура, Химки.

Проект «Поиск по архивам» Яндекс запустил в начале 2023 года. Для распознавания текстов оцифрованных архивных документов сервис использует технологию, основанную на оптическом распознавании символов. Нейросеть узнает утраченные знаки — например, исчезнувшие из алфавита буквы, — учитывает особенности почерка и за несколько секунд преобразует трудночитаемые записи в печатный текст.

Для того, чтобы найти нужную информацию, достаточно ввести имя человека, название населенного пункта или иные данные. Сервис покажет цифровые копии исторических документов. Например, всего за несколько кликов можно найти, когда родились прабабушка и прадедушка, где они венчались и как звали их родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.