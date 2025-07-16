Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:25

Более 156 тыс куб отходов вывез на переработку Каширский регоператор за неделю

С 7 по 13 июля сотрудники Каширского регионального оператора вывезли с обслуживаемых территорий на переработку более 156 тыс. кубометров отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят следующие округа: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.

Из общего объема вывезенных отходов:

более 109 тыс. куб. м — твердые коммунальные отходы;

более 7 тыс. куб. м — отходы от раздельного сбора;

более 33 тыс. куб. м — крупногабаритные отходы;

более 2,7 тыс. куб. м — отходы, образовавшиеся в результате уборки территорий;

более 4 тыс. куб. м — отходы, размещенные в несанкционированных местах.

Своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок региона является одной из ключевых составляющих благоустроенной городской среды. Специалисты Каширского регоператора осуществляют регулярный вывоз отходов, обеспечивая комфорт и безопасность жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.