Более 156 тыс куб отходов вывез на переработку Каширский регоператор за неделю
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
С 7 по 13 июля сотрудники Каширского регионального оператора вывезли с обслуживаемых территорий на переработку более 156 тыс. кубометров отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В зону обслуживания Каширского регоператора входят следующие округа: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.
Из общего объема вывезенных отходов:
- более 109 тыс. куб. м — твердые коммунальные отходы;
- более 7 тыс. куб. м — отходы от раздельного сбора;
- более 33 тыс. куб. м — крупногабаритные отходы;
- более 2,7 тыс. куб. м — отходы, образовавшиеся в результате уборки территорий;
- более 4 тыс. куб. м — отходы, размещенные в несанкционированных местах.
Своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок региона является одной из ключевых составляющих благоустроенной городской среды. Специалисты Каширского регоператора осуществляют регулярный вывоз отходов, обеспечивая комфорт и безопасность жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.
«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.