Более 155 тыс человек посетили парки Ленинского округа с начала летнего сезона

На территории Ленинского округа для жителей открыты 5 парков — Центральный, Тимоховский, Расторгуевский, «Апаринки» и новый лесопарк «Высота», благоустройство которого завершено в текущем году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С начала летнего сезона 2024 года их посетили в общей сложности более 155 тысяч жителей и гостей муниципалитета.

«Все наши парки по-своему уникальны, но каждый является центром притяжения местных жителей, особенно в летний период. В них есть возможность как для тихих прогулок, так и для занятий спортом, детского досуга, проведения культурных и развлекательных мероприятий. С начала лета их посетили порядка 6 тысяч зрителей и участников», — приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрия Голосова.

Он отметил, что большой популярностью у юных жителей Ленинского округа пользуются аттракционы в Центральном парке Видного. Этим летом на них уже прокатились свыше 34 тысяч человек.

«У нас действуют скидки на посещение аттракционов для детей из многодетных семей, семей участников боевых действий и СВО. Для получения льготы необходим оригинал подтверждающего документа», — уточнил Дмитрий Голосов.

Добавим, что именно на базе парков реализуется значительная часть мероприятий в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Так, с начала лета в парке «Апаринки» состоялись фестиваль «Город танцует в парках» и фестиваль исторической реконструкции «Броненосец», в Центральном парке — «Большие семейные выходные», «Город профессий», а в ближайшую субботу, 20 июля, пройдет одна их самых популярных акций — «Ночь в парке».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.